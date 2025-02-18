Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Американский лидер оправдал россиян за войну и заявил, что поддержка президента Украины якобы уменьшилась до всего 4%.
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Какие заявления сделал Трамп
Американский лидер заявил, что войну в Украине можно было бы решить без территориальных потерь еще несколько лет назад. Также он поддержал проведение выборов в Украине, подчеркнув, что Владимир Зеленский якобы имеет низкую поддержку среди украинцев.