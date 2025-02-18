Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Американський лідер виправдав росіян за війну та заявив, що підтримка президента України нібито зменшилася до всього 4%.

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Які заяви зробив Трамп

Американський лідер заявив, що війну в Україні можна було б вирішити без територіальних втрат і ще декілька років тому. Також він підтримав проведення виборів в Україні, наголосивши, що Володимир Зеленський нібито має низьку підтримку серед українців.