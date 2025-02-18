Повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента США Дональда Трампа.

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Як Трамп прокоментував переговори у Саудівській Аравії

Трамп повідомив, що переговори США та Росії пройшли дуже добре. Також він зазначив, що росіяни хочуть завершення війни.

Це безглузда війна. Вона ніколи не мала статися. Вона б ніколи не сталася, якби я був президентом,

– додав президент США.

Він також заявив, що після переговорів представників Росії та США в Саудівській Аравії, він став більш впевненим в тому, що угода про мирне врегулювання війни в Україні буде досягнута.

Крім того, Трамп визнав, що на боці Росії воювали війська КНДР і значна частина з них зазнала втрат. Крім того, він заявив журналістам, що "незабаром ви побачите" повні цифри втрат військ.

Також президент США заявив, що не проти розміщення європейських миротворців, але американських – не буде.