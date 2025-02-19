Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии.

Интересно Залужный с Будановым лидируют в рейтинге доверия украинцев

Какой сейчас рейтинг у Зеленского

Обратите внимание! Опрос проводили в течение 4 – 9 февраля 2025 года. Результаты опроса появились в среду, 19 февраля.

По данным опроса КМИС, по состоянию на первую половину февраля Владимиру Зеленскому доверяют 57% украинцев. Уровень недоверия достигает 37%, а баланс доверия – недоверия составляет +20%.

В КМИС добавили, что, по сравнению с предыдущим опросом, рейтинги Зеленского выросли. Так, в декабре 2024 года уровень доверия составлял 52%, а недоверия – 39%. Что касается баланса доверия – недоверия, то он был на отметке +13%.

Вопреки мнению Дональда Трампа, за последние месяцы рейтинг президента вырос,

– отметили в КМИС.

Как менялся рейтинг Зеленского / Инфографика КМИС

Кроме того, во всех регионах Украины ситуация достаточно похожа и баланс доверия – недоверия – положительный.

Уровень доверия в разных регионах / Инфографика КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, Владимир Зеленский сохраняет достаточно высокое доверие в обществе и тем более – сохраняет легитимность. По его словам, для демократического общества иметь текущий показатель доверия – это очень хороший результат.

Если отдельные международные партнеры-союзники переживают за легитимность президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет,

– сообщил Грушецкий.

В КМИС резюмировали, что действующий президент и власть вполне легитимны, а потому могут вести сложные переговоры. Грушецкий добавил, что выборы в Украине должны проводить после завершения войны и как минимум – после получения надежных гарантий безопасности.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский имеет низкий уровень поддержки среди украинцев. Американский президент заявил, что глава Украины якобы имеет лишь 4% поддержки. Он не объяснил, откуда взялась такая статистика, однако поддержал идею проведения выборов в Украине.