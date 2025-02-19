Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также интересно Важнейшие выборы в Румынии за 20 лет: кто может прийти к власти и есть ли угроза для Украины

Согласно данным опроса, по состоянию на февраль этого года лидерами доверия среди украинцев являются Валерий Залужный (61,0%) и Кирилл Буданов (50,3%). Разница показателей общественного доверия между ними сейчас составляет 10,7%.

На третьем месте по рейтингу доверия – Александр Усик (47,3%). Действующий президент Владимир Зеленский занимает лишь четвертое место с показателем в 42,4%.



Доверие к политическим и военным деятелям / Иллюстрация SunFlower Sociology

Основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко обратил внимание на то, что в течение последнего года граждане Украины демонстрируют устойчивое доверие к военным деятелям. Длительным является и постепенное снижение доверия к президенту Зеленскому – по мнению Еременко, это свидетельствует о разочаровании, которое общество испытывает в отношении украинского политикума в целом и действующей власти в частности.

Высокий уровень доверия к военным, а также тенденция к снижению доверия к политикам имеют простое объяснение – украинцы склонны поддерживать тех, кто непосредственно влияет на безопасность страны, и все скептически относятся к руководству государства, на которое возлагают львиную долю ответственности за проблемы в стране,

– добавил Еременко.

"Результаты исследования в очередной раз подтвердили, что в украинском обществе существует устойчивый запрос на новых политиков, которых граждане видят прежде всего в военных. А столь высокий показатель общественного доверия к Усику связан с его недавними победами на ринге – впрочем я бы рассматривал это как временное явление. К тому же большинство украинцев не воспринимают Усика как общественного или политического деятеля", – говорит руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

Согласно результатам опроса, наибольший баланс доверия также имеют Валерий Залужный и Кирилл Буданов – 36,7% и 20,4% соответственно. За исключением Александра Усика (17,6%), остальные персоналий, в отношении которых проводился опрос, имеют отрицательный баланс доверия украинцев.



Доверие к политическим и военным деятелям – баланс / Иллюстрация SunFlower Sociology

Директор Института мировой политики Евгений Магда отметил, что такие показатели баланса доверия вполне закономерны.

Роль Сил обороны в защите страны остается критически важной, поэтому граждане доверяют тем, кто непосредственно отвечает за безопасность Украины (например Буданов) или отвечал за нее в недалеком прошлом (Залужный). И это абсолютно логично в контексте полномасштабной войны, которая продолжается,

– сказал он.

Также респондентам задали вопрос, в каком направлении в целом движется Украина. В целом положительно направление движения страны оценили 46,6% опрошенных (в декабре этот показатель составлял 41,8%), негативно – 38,6% (в декабре – 42,9%).



Оценка направления движения страны / Иллюстрация SunFlower Sociology

Андрей Еременко отметил, что градус пессимизма украинцев относительно общего курса страны остается высоким. Хотя этот показатель несколько снизился по сравнению с декабрем 2024 года.

Социально-экономическая ситуация в Украине остается тяжелой, а властные структуры продолжают "радовать" нас коррупционными скандалами и демонстрировать не слишком высокую эффективность. Однако люди начинают более оптимистично смотреть в будущее, поскольку активизировались разговоры и увеличилось надежды на скорое перемирие,

– добавил он.

Исследование провела компания Active Group по заказу БО "Фонд исследований будущего" с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Опрошено 2000 респондентов во всех областях Украины в течение 12 – 16 февраля 2025 года (без учета временно оккупированных территорий). В пресс-конференции приняли участие основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко, директор БО "Фонд исследований будущего" Роман Ярошенко, а также руководитель Центра политической разведки Олег Постернак и директор Института мировой политики Евгений Магда.