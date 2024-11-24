24 ноября в Румынии проходит первый тур президентских выборов, а уже 1 декабря страну ждет новый состав парламента. На этот раз в избирательной гонке будут участвовать 14 кандидатов: 10 представителей политических партий и 4 независимых. Среди тех, кто хочет занять президентское кресло, есть представители ультраправых, экстремистов, социал-демократов и в целом несколько личностей, которые связаны с Россией.

24 Канал пообщался с румынскими политологами и экспертами по вопросам Восточной Европы, чтобы выяснить, как выглядит политический ландшафт в стране и какие последствия будут иметь эти выборы для долгосрочной внешней политики Румынии, в частности для ее отношений с Украиной.

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Лидеры в гонке за президентское кресло

Согласно соцопросам BCS и CIRA лидером гонки остается нынешний премьер-министр от Социал-демократической партии (PSD) Марчел Чолаку (27,1% по BCS, 29% по CIRA).

(27,1% по BCS, 29% по CIRA). Вторым среди претендентов является глава Сената и кандидат от Национал-либеральной партии (PNL) Николае Чукэ (17% по BCS, 19% по CIRA).

(17% по BCS, 19% по CIRA). А вот что касается третьей строчки, то мнения разделились. BCS отдал эту позицию кандидату от партии USR Елене Ласкони с результатом 14,3% (по CIRA – 16%), а CIRA прогнозирует, что на третью позицию выйдет лидер праворадикальной партии AUR Джордже Симион , за которого проголосуют 17% (по BCS – 11,9%).

с результатом 14,3% (по CIRA – 16%), а CIRA прогнозирует, что на третью позицию выйдет лидер праворадикальной партии AUR , за которого проголосуют 17% (по BCS – 11,9%). Бывший заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ занимает четвертое место с результатом 7,6% по BCS и 9% по CIRA.

Согласно опросам, Джордже Симион имеет немало шансов выйти во второй раунд выборов. Политик известен не только своими связями с Россией, но и достаточно экстремистской риторикой.



Политолог Александру Дамиан объясняет большой электорат Симиона тем, что он сумел собрать голоса антиевропейских популистов и тех, кто поддерживает кремлевские нарративы.

Александру Дамиан Программный директор Румынского центра европейской политики (CRPE) Ненависть к ЛГБТ, консервативный дискурс, сохранение традиционной семьи и тому подобное. Хотя в последние месяцы он снизил градус своей антиевропейской риторики. Однако его дискурс все еще против Украины, что есть, кстати, в его программе. Он говорит, что Румыния не должна быть частью войны и оказывать военную поддержку Украине.

Также, по мнению Дамиана, политик не просто популист с привлекательными нарративами для тех, кто разочаровался во власти, но и тот, кто достаточно умело использует медиа. Именно поэтому он его считает достаточно разрушительным кандидатом, который выступает против европейских ценностей. Например, он призывал выйти из ЕС.

Если открыть его предвыборную программу, то мы можем увидеть много восточных нарративов, которые были в Молдове на выборах, которые мы видели в Грузии, которые мы видели в Украине. Именно те нарративы, что продвигает Кремль. Итак, связь между тем, что он говорит, и тем, что продвигает Кремль на этой части континента – очевидна,

– резюмирует политолог.

Антиукраинские нарративы в Румынии

Говоря о кандидатах с антиевропейской риторикой и пророссийской позицией стоит вспомнить лидера партии S.O.S Диану Шошоакэ, которую исключили из президентской гонки из-за пророссийской риторики и антиевропейских призывов по решению Конституционного суда.

Шашоакэ даже ходит в российское посольство в Бухаресте и гордо представляет себя с российским послом. Что касается антиукраинских нарративов, то это те же самые темы, которые мы видели в течение последних двух лет. Первое, румынская община в Украине не может говорить на своем языке. Второе, украинцы представляют их как граждан второго сорта, а власть имеет к ним претензии. Также есть еще религиозные нарративы – мол, они не могут ходить в румынские церкви,

– объясняет Дамиан.



Евродепутата Диану Шошоакэ выводят из зала во время пленарного заседания Европарламента в день голосования за второй срок президента Европейской комиссии Фон дер Ляйен / Фото Getty Images

Также, кроме языкового и религиозного вопроса, в Румынии спекулируют и на теме зерна и экологии. Например, что импорт дешевой сельскохозяйственной продукции и зерна из Украины уничтожает румынское сельское хозяйство и в целом экономику страны. Поэтому не сложно провести параллели между тем, на каких темах спекулирует российская пропаганда, например, в Венгрии и Польше и Румынии – они одинаковы.

Не въезжать в страну и не использовать страну как транзит для экспорта зерна.

Экспорт из Украины дешевой сельскохозяйственной продукции уничтожает экономику Румынии и румынских фермеров.

Румынское меньшинство в Украине, церковь и сельское хозяйство – основные антиукраинские нарративы.

В разговоре политолог Александру Дамиан отметил, что наибольшее волнение вызывает не то, что такой политик, как Джордже Симион может пройти во второй тур выборов, а то, что подобных антиевропейских и экстремистских дискурсов в Румынии становится больше.

Интересно! Лидеру партии AUR Джордже Симиону сейчас запрещен въезд в Молдову и Украину из-за сепаратистской пропаганды. В 2011 году молдавские и украинские спецслужбы установили, что политик встречался с резидентом ФСБ в Черновцах, на территории Украины.



А уже в 2015 году власти Молдовы депортировали политика из страны из-за связей с российскими спецслужбами.

Может ли Румыния прекратить поддерживать Украину

Эксперт по вопросам реформирования и развития государственного управления Сорин Ионица считает, что Румыния не может прекратить поддерживать Украину на пути к европейскому курсу.

Сорин Ионица Президент аналитического центра Expert Forum (EFOR Romania), консультант ЕК, Совета Европы, Всемирного банка, UNDP по вопросам Восточной Европы и Балкан Хотя ситуация с Украиной несколько отличается от Молдовы, ведь эмоциональная связь с Молдовой глубже. Я не думаю, что для обеих стран официальная позиция государства вскоре изменится, прежде всего в отношении новой интеграции. Поэтому уверен, что Румыния будет продолжать поддерживать как Молдову, так и Украину, и Грузию. Правда, Грузия сейчас немножко за кадром в Брюсселе.

В целом, говоря о выборах, по мнению эксперта, стоит вникнуть в специфику внутренней политики Румынии. Он объясняет, что сейчас здесь имеет немалую поддержку партия экстремистов, которая очень похожа на "Альтернативу для Германии" (Alternative für Deutschland).

"Они имеют значительную поддержку среди общественности. Поэтому стоит наблюдать, какими будут результаты первого тура президентских выборов. Кроме этого нужно учесть характер румынской политики, которая существенно контролируется разведывательными службами. Именно разведывательные службы Румынии, а не России или кого-то другого. Румыния, пожалуй, та страна в Восточной Европе, где разведывательные службы играют чрезмерно большую роль в политике, бизнесе и всем остальном", – добавляет он.

"Джордже Симион – творение румынских спецслужб"

Эксперт объясняет, что румынские спецслужбы создают партии и политических актеров, как Джордже Симион. По мнению Сорина Ионицы, он яркий пример подобного творения.

Пока неизвестно, вышел ли он из-под контроля, или он до сих пор остается, но очевидно, что сначала его антимолдавская и антиукраинская риторика была проектом разведывательных служб румынского государства. Ведь эта риторика не такая аутентичная, как во Франции, Германии или где-то еще. Да, никто не ожидает, что он выиграет президентство, но они будут иметь ощутимый процент в парламенте, они уже имеют на самом деле,

– добавляет он.

По мнению Ионицы, румынские спецслужбы создают таких персонажей, как Симион, потому что им нужны диверсии во внутренней политике страны. Нужно создавать различные сектора в своих политических агентствах, чтобы контролировать их. Ведь в каждой стране есть определенная склонность части населения быть чуть более националистическими и ксенофобными.



Лидер AUR Джордже Симион выступает перед СМИ и своим электоратом после экзит-поллов на выборах в Европейский парламент в Бухаресте 9 июня 2024 года / Фото Getty Images

Вместе с тем эксперт отмечает, что румынские спецслужбы не играют двойную игру с Кремлем. Они наоборот достаточно лояльные союзники Запада и прежде всего США.

Так что в большой геополитической игре они играют в правильной команде. Проблема в том, что они хотят иметь своих политических марионеток дома, чтобы вытягивать деньги из государственного бюджета. Поэтому это все об игре внутренней политической коррупции, не более. Но это все равно существенная проблема на этих выборах,

– объясняет эксперт.

Заметьте! По мнению Ионицы, самая большая проблема и вопрос для румынских избирателей – отличить, кто является аутентичным политиком, что идет на выборы, и кто является творением управления разведывательными службами.

Выбрать меньшее зло: почему история президентских выборов 2000 года может повториться

Во время разговора с президентом аналитического центра EFOR у нас складывается впечатление, что ситуация сейчас следующая: правящая партия заинтересована в том, чтобы Симион прошел во второй тур президентских выборов, чтобы кандидат от социал-демократов смог его легко победить. Ионица соглашается с таким впечатлением от политической гонки и кандидатов накануне первого тура президентских выборов.

"Да, это звучит немного как заговор, но имеет смысл", – добавляет он. В 2000 году в президентской гонке столкнулись социал-демократы, что были преемниками коммунистической партии и крайне правый ксенофоб. Как результат румыны тогда выбрали преемника коммунистической партии как меньшее зло.

Так что, конечно, все подозревают, что они пытаются снова создать ту же ситуацию сейчас, чтобы иметь экстремистского парня во втором туре, чтобы все отдали свой голос за президента Социал-демократической партии, который является несколько сомнительной персоной,

– отмечает эксперт.



Ион Илиеску – президент Румынии с 2000 по 2004 год / Фото Getty Images

Обратите внимание! По мнению эксперта, экстремист от AUR вполне может попасть во второй тур, о чем свидетельствуют данные опросов.

Политолог Александру Дамиан отмечает, что Джорже Симион и его партия достаточно умело продвигает нужные месседжи и нарративы в медиапространстве, используя не только СМИ, но и соцсети. Однако, стоит внимания и то, что бывший социал-демократ продвигает на своем телеканале Romania TV риторику Симиона.

Это лишь подтверждает заинтересованность действующего премьера оказаться во втором туре именно с ультраправым политиком.

Джордже Симион использует личный аккаунт в Фейсбуке с немалой аудиторией. Он повсюду: делает прямые эфиры, идет в парламент. Он также заметно связан с некоторыми румынскими телеканалами. Например, Romania TV, который является одним из самых популярных каналов в стране, особенно среди пожилых людей,

– рассказывает Дамиан.

Что не так с телеканалом Romania TV Romania TV принадлежит румынскому олигарху и бывшему депутату от социал-демократов Себастьяну Гицу. В 2002 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве по делу "Tracia – Asesoft", что привело к убыткам государственного бюджета в размере 20 миллиардов румынских лей.



Также против него велось уголовное расследование по делам по обвинению в отмывании денег, инсайдерской торговле, вымогательстве, взяточничестве, подкупе и тому подобное.

Сейчас Гицу находится в Сербии, которая в 2017 году отказалась его передать румынским властям.

Александру Дамиан объясняет, что на самом деле правительство влияет на редакционную политику канала Romania TV и если социал-демократы скажут не продвигать больше Джордже Симиона, освещение его риторики прекратится.

Но они этого не делают, поскольку это поможет Марчелу Чолаку, премьер-министру, если он попадет во второй тур президентских выборов с ним. Социал-демократы верят, что их кандидат станет президентом только если пойдет с Джорджем Симионом. И мы все проголосуем против экстремиста вроде Джордже Симиона,

– объясняет политолог.

Эксперт, так же как и Сорин Ионица, вспоминает выборы в 2000 году. Тогда румыны выбирали между представителем от социал-демократов Ионом Илиеску и экстремистом Вадимом Тудором. И Илиеску выиграл, по мнению Дамиана, только потому, что все проголосовали против экстремиста, потому что боялись его дискурса. "Это был последний раз, когда социал-демократы выиграли президентские выборы. Обычно мы не голосуем за них.

Поэтому у них расчет следующий: если премьер-министр Марчел Чолаку из социал-демократов пойдет во второй тур с кем-либо кроме Джордже Симиона, он почти наверняка проиграет. Потому что люди не поддерживают коррумпированных социал-демократов. Но если выбирать между коррумпированной партией и экстремистской, и последнюю представляет Джордже Симион, – решение тяжелое. Вы не можете голосовать за кого-то, кто имеет антиевропейский дискурс. Поэтому вам придется голосовать против него. Это математика, которую учитывает наш текущий министр", – рассказывает Александру Дамиан.



Предвыборная демонстрации возле Бухарестского университета перед первыми свободными выборами в Румынии с 1937 года. Население митингует против коалиции групп, руководившей страной после свержения диктатора Николае Чаушеску, среди которых был и Ион Илиеску / Фото Getty Images

Справочно! В 1989 году Илиеску возглавил переворот против Чаушеску, а после свержения режима образовал Фронт национального спасения Румынии и стал его главой. Через год превратил Фронт национального спасения в партию, оставшись ее главой, что и вызвало протесты среди населения. Впоследствии баллотировался на пост президента страны и выиграл выборы.

Настроения в Румынии: что больше всего волнует население

По словам экспертов, основные внутренние темы, которые сейчас волнуют людей в Румынии, – коррупция, судебная реформа, образование, здравоохранение, инфраструктура, экономические вопросы и, конечно, растущее социальное неравенство. Эти проблемы были в центре дебатов и сильно повлияли на настроения общественности, особенно среди молодежи и образованных избирателей в городских районах.

Кроме того, дело осложняет экономическая неопределенность и последствия пандемии COVID-19, которые также имеют значительное влияние на избирательные настроения людей. Также полноценный доступ к европейским фондам и эффективное их использование очень важны для обеспечения экономического роста и модернизации страны.

Молодежь сталкивается с проблемой поиска хорошей работы по своей специальности. Также Румыния имеет самый высокий процент миграции среди молодых профессионалов в Европе. Мы видим большие вызовы, особенно для молодых людей, которые ищут работу, поскольку они не могут найти хорошую работу по своей специальности. Многие ищут возможности за рубежом из-за недостаточных условий и перспектив дома. Это в свою очередь создает демографические и экономические проблемы для страны, поэтому правительство ищет баланс между обеспечением возможностей для молодежи в Румынии и привлечением тех, кто эмигрировал,

– делится политолог Александру Дамиан.

Какова ситуация с экономикой Румынии:

Дефицит бюджета Румынии в этом году составляет 8% от ВВП. По словам эксперта Сорина Ионицы, это достаточно драматические цифры.

Весной 2024 года Еврокомиссия прогнозировала, что рост экономики по результатам 2024 года составит 3,3%, а в 2025 году – 3,1%.

Однако в последнем отчете ЕК утверждает, что румынская экономика замедлится до 1,4% в этом году, а затем несколько ускорится до 2,5% в 2025 году.

Сорин Ионица объясняет, что в этом году партии, которые в правительственной коалиции, борются за президентское кресло, поэтому довольно странно выглядит, когда они хотят обратить внимание на экономическую ситуацию в стране. Кандидат в президенты от социал-демократической партии – премьер-министр Чолаку, а либералы, которые с ним соревнуются, в Министерстве финансов. Поэтому они не хотят открывать обсуждение об экономической ситуации в стране, потому что это будет иметь негативный эффект для обеих партий.

Они пытаются говорить о чем-то другом, например коррупционных скандалах, связанных с партиями. Но нет серьезной дискуссии об ориентации Румынии на мировой геополитической арене, ситуации в Молдове на последних выборах. Нет, такое мы не обсуждаем. Даже поддержка Украины не обсуждается. А когда во время дебатов возникает этот вопрос, то кандидат пытается избежать прямого ответа,

– резюмирует Ионица.



Марчел Чолаку – действующий премьер-министр Румынии и кандидат в президенты на выборах в 2024 году / Фото Getty Images

Президентские или парламентские выборы – что будет иметь большее влияние

Александру Дамиан рассказывает, что важен первый тур выборов, ведь по результатам него будет понятно кто будет бороться за президентское кресло. Именно это определит результаты парламентских выборов.

Каждый, кто попадает во второй тур, пусть это будет Чолаку от социал-демократов, Джордже Симион или другие: Елена Ласкони от USR, Мирча Джоанэ, независимый кандидат, или Чукэ из либералов, тот значительно усилит свою партию на парламентских выборах. Это нормально. Так оно и происходит,

– объясняет Дамиан.

Сорин Ионица замечает, что нет абсолютно никакого шанса, чтобы такие кандидаты, как Симион, были приняты где-нибудь на Западе, в Вашингтоне или в Европе.

Никто не будет рад, но я думаю, что опасность ниже, чем вы могли бы подумать, потому что, в отличие от Франции, Германии или Венгрии, где бы то ни было в Европе, наши экстремистские партии не являются действительно аутентичными. Они искусственно созданы ради завоевания части избирателей. Это уже было, мы это уже видели раньше. Мы будем иметь больше ясности после этих выходных перед вторым туром выбором и перед парламентскими выборами, которые в следующие выходные,

– отмечает эксперт.

Поэтому президентские выборы в Румынии, а в частности первый тур, что состоится уже в это воскресенье, является едва ли не самым важным политическим событием в стране за последние 20 лет. Ведь они могут определить не только следующего президента, но и ближайшее будущее парламентских выборов и политический ландшафт в стране.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.