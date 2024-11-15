Сейчас в лидерах находится нынешний премьер-министр страны Марчел Чолаку, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кто впереди в президентской гонке

Так, 56-летний премьер, лидер социал-демократов, заручился 25,3 процентами поддержки. Именно он имеет проукраинскую позицию. Он поддерживает вступление нашей страны в НАТО и ЕС.

На втором месте сейчас лидер ультраправой оппозиционной партии "Альянса за объединение румын" (AUR) Джордже Симион с 19,1 процента голосов. Этот политик не хочет поставлять Украине военную помощь.

Среди кандидатов также Елена Ласкони, лидер партии "Союз Спасите Румынию" (USR), которая имеет 14,3 процента поддержки, а бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ – 13,3%. Николае Чука, возглавляющий правительство в коалиции с Чолаку, получает 9,1 процента.

Отмечается, что в опросе принимали участие 1100 человек. Их опросили в период с 7 по 12 ноября.

Первый тур выборов президента Румынии пройдет 24 ноября, второй – 8 декабря, а 1 декабря состоятся парламентские выборы. Президент будет влиять на назначение следующего премьер-министра.

К слову, ранее верховный суд Румынии отстранил пророссийскую кандидатку Диану Шошоаке из списка кандидатов в президенты на предстоящих выборах, не объяснив своего решения.