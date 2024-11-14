Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что определенные медиа имеют "заготовки" и время от времени их используют. Такие сообщения не новые и за время полномасштабного вторжения публиковались неоднократно.

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Возможно ли проведение выборов

По словам Михаила Подоляка, публикации СМИ о якобы организации выборов выглядят довольно странно и не имеют никакого отношения к реальности. Во время войны такой высокой интенсивности невозможно обеспечить проведение любого электорального действия. Это очевидно даже с точки зрения безопасности.

Организовать избирательный процесс, учитывая, что сегодня, вчера и позавчера летели дроны, ракеты по всей территории страны – невозможно. Кроме того, боевые действия продолжаются на промежутке расстоянием 1300 километров. Большая часть территорий – это линия боестолкновения,

– пояснил советник председателя ОПУ.

Не надо забывать о временно перемещенных лицах, людях, которые остались на оккупированных территориях. Все эти факторы не позволяют сейчас проводить выборы.

Но мне понятно, почему такие разговоры возникают. Некоторые медиа пытаются создать давление на Украину, потому что почему-то считают, что войну можно быстро завершить, надо заставить Украину не сопротивляться,

– отметил Михаил Подоляк.

Непонятно, почему все дискурсы идут вокруг того, что наше государство должно от чего-то отказаться, пойти на уступки, отдать территории. Понятно, что точно не ради такой концепции Украина 3 года ведет войну.

В рамках всего этого "анонимные источники" пытаются продвигать свои тезисы. Но стоит помнить, что политического избирательного процесса в ближайшее время не ожидается. Возможности гарантировать безопасность на выборах – нет. Подготовки к избирательным процедурам со стороны политических партий также не фиксируется.

"Очевидно, что о проведении выборов украинцы узнают не из иностранных газет и анонимных источников, а от Президента Украины", – подытожил советник председателя ОПУ.