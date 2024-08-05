Вениславский объяснил, что проводить выборы во время войны невозможно. Ведь сейчас в нашем государстве действует правовой режим военного положения.

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Что сказал Вениславский о возможности выборов во время войны

Федор Вениславский отметил, что без отмены правового режима военного положения президентские, парламентские и местные выборы проводить нельзя. Более того, нардеп считает, что это вообще очень опасно.

Во-первых, мы не сможем обеспечить безопасность всех участников избирательного процесса, и не только в прифронтовых зонах. Даже в Киеве избирательные участки могут стать мишенью агрессора. Во-вторых, более миллиона избирателей – это военнослужащие, которые выполняют боевые задачи, как им обеспечить голосование? Как будут голосовать беженцы, как будет происходить агитация – также непонятно,

– отметил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности.

По словам народного избранника, избирательный процесс предусматривает различные формы предвыборной агитации, деятельность политических партий, свободу средств массовой информации. В то же время обеспечить это на прифронтовых территориях, а также участие в выборах наших граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях до полного окончания войны – невозможно.

"То есть, если проводить выборы до завершения войны, всегда будут желающие поставить их итоги под сомнение. Любые органы власти, сформированные после выборов во время войны, могут быть нелегитимными", – пояснил Вениславский.

К слову, Владимир Зеленский отмечал, что если война затянется, то нашему государству придется искать способ провести выборы. В то же время какое именно это будет решение, он пока не знает.