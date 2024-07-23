Об этом народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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За внесенный сегодня президентом Владимиром Зеленским в парламент законопроект "Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" проголосовало 339 депутатов.

"Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа до 9 ноября. ЗА – 339 за продление военного положения", – написал Железняк.

Им также продлена на 90 дней всеобщая мобилизация.



Как голосовали нардепы / Фото из телеграмма Железняка

Это уже 12 голосование в парламенте Украины за продление военного положения и мобилизации.