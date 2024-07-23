Про це народний депутат України Ярослав Железняк.

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За внесений сьогодні президентом Володимиром Зеленським до парламенту законопроект "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" проголосувало 339 депутатів.

"Парламент підтримав продовження дії воєнного стану на 90 днів. Відповідно з 12 серпня до 9 листопада. ЗА – 339 за продовження воєнного стану", – написав Железняк.

Ним також продовжено на 90 днів загальну мобілізацію.



Як голосували нардепи / Фото з телеграму Железняка

Це вже 12 голосування в парламенті України за продовження воєнного стану та мобілізації.