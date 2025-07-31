О последствиях российской атаки на Киев в ночь на 31 июля – читайте в материале 24 Канала.

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Какие последствия атаки на Киев?

00:46, 31 июля

Городской голова Киева сообщил, что одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе столицы.

00:07, 31 июля

Начальник МВА Тимур Ткаченко сообщил, что падение обломков сбитых российских дронов зафиксировано в Соломенском районе Киева.

Враг продолжает наносить удары, есть информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома,
– говорится в сообщении.

Он также добавил, что в Соломенском районе горит квартира на 5 этаже.