О последствиях российской атаки на Киев в ночь на 31 июля – читайте в материале 24 Канала.
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Какие последствия атаки на Киев?
Городской голова Киева сообщил, что одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе столицы. Начальник МВА Тимур Ткаченко сообщил, что падение обломков сбитых российских дронов зафиксировано в Соломенском районе Киева. Враг продолжает наносить удары, есть информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома, Он также добавил, что в Соломенском районе горит квартира на 5 этаже.
– говорится в сообщении.
Городской голова Киева сообщил, что одного пострадавшего госпитализировали медики в Соломенском районе столицы.
Начальник МВА Тимур Ткаченко сообщил, что падение обломков сбитых российских дронов зафиксировано в Соломенском районе Киева.
Враг продолжает наносить удары, есть информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома,
Он также добавил, что в Соломенском районе горит квартира на 5 этаже.