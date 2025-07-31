00:07, 31 июля

Начальник МВА Тимур Ткаченко сообщил, что падение обломков сбитых российских дронов зафиксировано в Соломенском районе Киева.

Враг продолжает наносить удары, есть информация уже о 5 локациях в Соломенском районе. Пожар в образовательном учреждении, горят авто, падение обломков на 9 этаж жилого дома,

– говорится в сообщении.

Он также добавил, что в Соломенском районе горит квартира на 5 этаже.