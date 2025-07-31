00:07, 31 липня

Начальник МВА Тимур Ткаченко повідомив, що падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в Солом'янському районі Києва.

Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку,

– йдеться у повідомленні.

Він також додав, що у Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі.