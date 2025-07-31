Про наслідки російської атаки на Київ у ніч на 31 липня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Які наслідки атаки на Київ?
Міський голова Києва повідомив, що одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці. Начальник МВА Тимур Ткаченко повідомив, що падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в Солом'янському районі Києва. Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку, Він також додав, що у Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі.
– йдеться у повідомленні.
Міський голова Києва повідомив, що одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці.
Начальник МВА Тимур Ткаченко повідомив, що падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в Солом'янському районі Києва.
Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку,
Він також додав, що у Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі.