Про наслідки російської атаки на Київ у ніч на 31 липня – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Які наслідки атаки на Київ?

00:46, 31 липня

Міський голова Києва повідомив, що одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці.

00:07, 31 липня

Начальник МВА Тимур Ткаченко повідомив, що падіння уламків збитих російських дронів зафіксовано в Солом'янському районі Києва.

Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку,
– йдеться у повідомленні.

Він також додав, що у Соломʼянському районі горить квартира на 5 поверсі.