Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
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Для яких регіонів є загроза?
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на Херсонщині – курсом на захід. Ворожі БпЛА на Сумщині – курсом на південь. Група ударних БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід.
БпЛА на Херсонщині – курсом на захід.
Ворожі БпЛА на Сумщині – курсом на південь.
Група ударних БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід.