Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Дивіться також Окупанти у Луганську розгорнули виробництво дронів: агенти "Атеш" провели розвідку

Для яких регіонів є загроза?

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті