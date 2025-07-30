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Для яких регіонів є загроза?

Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

19:50, 30 липня

  • Група БпЛА на Харківщині – курсом на захід/південь.
  • Нова група БпЛА на Чернігівщині – курсом на південь.
  • Група ворожих БпЛА на Сумщині – курсом на південь.
  • БпЛА на півночі Полтавщини – в південному напрямку.
  • Група БпЛА на Херсонщині – курсом на захід.
19:21, 30 липня

БпЛА на Херсонщині – курсом на захід.

19:10, 30 липня

Ворожі БпЛА на Сумщині – курсом на південь.

19:06, 30 липня

Група ударних БпЛА на сході Харківщини – курсом на захід.