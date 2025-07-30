Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Що росіяни роблять на заводі у Луганську?

Агент руху опору тривалий час вів спостереження за Луганським авіаційним ремонтним заводом (ЛАРЗ).

Це підприємство займається техобслуговуванням авіаційної техніки військового та подвійного призначення. Зокрема, на ремонті вертолітних двигунів ТВ2-117, ТВ3-117 всіх модифікацій, літакових двигунів, знятих з льотної експлуатації, головних вертолітних редукторів, а також їх сервісному обслуговуванні.

Але на території заводу відбуваються і більш цікаві речі, які окупанти явно намагаються приховати. Там розгорнуто виробництво і полігон для тестування розвідувальних БПЛА. А в одному з цехів розташований центр підготовки фахівців по роботі з дронами - як збирачів, так і операторів,

– вказали в "Атеш".

Партизани провели розвідку території, захисту і режиму об'єкта. Крім того, "Атеш" отримали інформацію про співробітників заводу та їх транспорт.

Партизани проникли на Луганський авіаційний завод / фото "Атеш"

Всі зібрані розвіддані вже передали Силам оборони України. У русі опору пообіцяли, що результати ми побачимо вже незабаром.

Де розташований Луганський авіаційний завод / фото "Атеш"

До речі, нещодавно "Атеш" розповіли, до яких хитрощів вдаються українці на окупованих територіях, аби уникнути служби в російській армії.