Цей завод виплавляє золоті зливки, які режим Путіна використовує як універсальну валюту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух опору "Свобода Росії".
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Що відомо про партизанську операцію у Рязанській області?
У Рязанській області партизани знищили вежу зв'язку, яка обслуговує Приоркський завод кольорових металів. Цей завод виплавляє золоті зливки, що є важливим ресурсом воєнної машини Путіна.
Незважаючи на посилений режим спостереження за інфраструктурою заводу, сили Опору роблять все, щоб подібні об'єкти зазнавали "незручностей" у роботі – як усередині, так і зовні,
– кажуть у "Свобода Росії".
Золото є валютою російського режиму, яку можна конвертувати у ресурси для ведення війни або у особисті меркантильні забаганки диктатора.
У Рязанській області знищено вежу зв'язку: дивіться відео