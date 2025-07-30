Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Что россияне делают на заводе в Луганске?

Агент движения сопротивления длительное время вел наблюдение за Луганским авиационным ремонтным заводом (ЛАРЗ).

Это предприятие занимается техобслуживанием авиационной техники военного и двойного назначения. В частности, на ремонте вертолетных двигателей ТВ2-117, ТВ3-117 всех модификаций, самолетных двигателей, снятых с летной эксплуатации, главных вертолетных редукторов, а также их сервисном обслуживании.

Но на территории завода происходят и более интересные вещи, которые оккупанты явно пытаются скрыть. Там развернуто производство и полигон для тестирования разведывательных БПЛА. А в одном из цехов расположен центр подготовки специалистов по работе с дронами - как сборщиков, так и операторов,

– указали в "Атэш".

Партизаны провели разведку территории, защиты и режима объекта. Кроме того, "Атэш" получили информацию о сотрудниках завода и их транспорте.

Партизаны проникли на Луганский авиационный завод / фото "Атэш"

Все собранные разведданные уже передали Силам обороны Украины. В движении сопротивления пообещали, что результаты мы увидим уже в скором времени.

Где расположен Луганский авиационный завод / фото "Атеш"

Кстати, недавно "Атеш" рассказали, к каким хитростям прибегают украинцы на оккупированных территориях, чтобы избежать службы в российской армии.