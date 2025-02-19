Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Цікаво Залужний з Будановим лідирують в рейтингу довіри українців
Який зараз рейтинг у Зеленського
Зверніть увагу! Опитування проводили упродовж 4 – 9 лютого 2025 року. Результати опитування з'явилися у середу, 19 лютого.
За даними опитування КМІС, станом на першу половину лютого Володимиру Зеленському довіряють 57% українців. Рівень недовіри сягає 37%, а баланс довіри – недовіри становить +20%.
У КМІС додали, що, порівняно з попереднім опитуванням, рейтинги Зеленського зросли. Так, у грудні 2024 року рівень довіри складав 52%, а недовіри – 39%. Що стосується балансу довіри – недовіри, то він був на позначці +13%.
Всупереч думці Дональда Трампа, за останні місяці рейтинг президента зріс,
– наголосили у КМІС.
Як змінювався рейтинг Зеленського / Інфографіка КМІС
Крім того, у всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри – недовіри – позитивний.
Рівень довіри у різних регіонах / Інфографіка КМІС
Заступник директора КМІС Антон Грушецький наголосив, Володимир Зеленський зберігає досить високу довіру в суспільстві й тим більше – зберігає легітимність. За його словами, для демократичного суспільства мати поточний показник довіри – це дуже гарний результат.
Якщо окремі міжнародні партнери-союзники переживають за легітимність президента у контексті можливих мирних перемовин і вважають доречним наполягати на виборах, то з погляду самих українських громадян з цим проблем немає,
– повідомив Грушецький.
У КМІС резюмували, що чинний президент і влада цілком легітимні, а тому можуть вести складні перемовини. Грушецький додав, що вибори в Україні мають проводити після завершення війни й щонайменше – після отримання надійних гарантій безпеки.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має низький рівень підтримки серед українців. Американський президент заявив, що глава України буцімто має лише 4% підтримки. Він не пояснив, звідки взялася така статистика, однак підтримав ідею проведення виборів в Україні.