Такі заяви Трампа викликали обурення в українців. Політики, активісти, волонтери й звичайні користувачі мережі різко реагують на заяви американського президента. Як висловлюються на підтримку Володимира Зеленського – повідомляє 24 Канал.

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Політики стали на захист Зеленського

Світові лідери після скандальної заяви Трампа почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському та наголосили, що він є легітимним президентом України. Українці також не лишилися осторонь та підтримали Зеленського.

Так, мер Києва Віталій Кличко наголосив, що нині Україна повинна бути як ніколи сильною і єдиною. Він додав, що відвагу і героїзм українці світові вже показали, а тому час продемонструвати єднання і консолідацію в країні, в суспільстві заради збереження держави та її демократичного майбутнього.

"Не вибори, не якесь поборювання всередині чи політичні амбіції важливі сьогодні. А – тверезий розум, спільна робота всіх на єдину мету – захист своєї країни. Щоб Путіну не вдалося зламати нас зсередини. Як не вдалося за три роки повномасштабної війни поставити на коліна. Заяви американських посадовців – надто дивно-емоційні", – написав Кличко.

Мер Львова Андрій Садовий додав, що ворог робить усе, щоб дестабілізувати Україну та знищити суспільство малими й великими неправдами.

Він розпалює злість не до агресора, а до Президента, військовослужбовців чи загалом до того, що називаємо державою. Кінцева мета – знищити нас як країну всіма можливими гібридними способами. Посіяти паніку, зневіру, ненависть. Так це працює,

– заявив Садовий.

Народна депутатка та голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила, що Володимир Зеленський – легітимний президент України, допоки не відбудуться вибори й українці не оберуть нового лідера.

"Лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу. Сьогодні таких умов немає", – акцентувала Тимошенко.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін наголосив, що навіть у найтемніші моменти важливо пам'ятати – українців не зламати, поки ми разом.

Щоб там не говорили наші вороги або лідери інших країн, ніхто не зможе відібрати в України незалежність і її право на вибір. Президент Володимир Зеленський – з українським народом. Ми підтримуємо його і віримо, що він приведе нашу країну до перемоги,

– заявив Прокудін.

Він додав, що українцям можуть нав'язувати сумніви чи страх, однак найголовніше – наша країна та люди, які захищають її ціною власного життя.

Міський голова Дніпра Борис Філатов також красномовно висловився на захист президента України. Він наголосив, що українцям "може подобатися Зеленський, а може й не подобатися", однак він – президент України.

Реакція українців на заяви Трампа

Український бізнесмен та співзасновник Monobank Олег Гороховський різко відреагував на заяви Трампа.

Лідер нації, яка претендує на встановлення світового порядку, звинувачує жертву в тому, що її недостатньо швидко знищили. Що ще? Ми єдині й знаємо свій шлях, і він точно не з Росією і Трампом, що приєднався до неї,

– наголосив бізнесмен.

Український блогер, волонтер, політичний активіст Сергій Стерненко опублікував фото стрільця в Дональда Трампа Томаса Метью Крукса, якого не затримали, а застрелили. У дописі він поставив риторичне запитання: "Чому це Трамп просто не уклав з ним угоди?".

Волонтер Сергій Притула порадив українцям не читати заяви Трампа на ніч і не нервуватися через них.

Тільки ми – народ України – визначаємо, хто у нас диктатор, а хто ні. Тільки ми в Україні визначаємо, коли у нас будуть вибори і які,

– заявив Притула.

Притула висловився про заяви Трампа: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика!)

Волонтер та активіст Ігор Лаченков додав, що питання вибору президента України – справа лише українців. Він наголосив, що лише українцям обирати нового президента країни, а не американцям, "які обирають дідів по колу".

Лаченков зауважив, що на риторику Трампа має сильний вплив російська пропаганда. Відтак, він закликав українців покладатися лише на себе.

Лише коли ми об'єднані — ми сильні. І тільки ми можемо пи*діти на власних політиків та президента,

– додав активіст.

Що пишуть користувачі мережі про заяви Трампа – більше у галереї

Раніше Володимир Зеленський також відреагував на заяви Трампа про низькі рейтинги. Президент України наголосив, що, за даними останніх опитувань, рівень довіри до нього сягає 57%.