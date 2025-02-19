Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

До теми Не 4% як заявив Трамп: соціологи опублікували актуальний рейтинг Зеленського

Як відповів Зеленський на скандальні заяви Трампа

Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не коментує рейтинги з власних міркувань. Президент України поділився, що вважає такі коментарі щодо себе чи інших політиків недоречними. Він додав, що такі коментарі свідчать про проведення політичних змагань чи виборів, однак в Україні їх наразі немає.

Президент також додав, що зранку 19 лютого КМІС опублікував нові рейтинги. Зеленський зауважив, що знає їх, але не коментує. Водночас український лідер вирішив зробити виняток і прокоментувати рейтинги, адже цю тему вже підняв Дональд Трамп.

Сьогодні довіра до мене за КМІС – 57%. Я також чув 57% і більше з різних соцопитувань. Якщо хтось хоче поміняти мене прямо зараз, то не вийде,

– наголосив Зеленський.

Коментуючи заяви про 4% підтримки, президент України назвав це дезінформацією. Зеленський наголосив, що така інформація надходить від Росії і є відповідні докази.

"Ці цифри (4% підтримки – 24 Канал) обговорюються між Америкою і Росією. На жаль, президент Трамп, відносимося до нього з великою повагою, живе у цьому дезінформаційному просторі", – додав український президент.