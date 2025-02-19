Зокрема, він назвав цю заяву "неправильною та небезпечною". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що заявив Шольц про скандальні заяви Трампа

Німецький канцлер вважає неправильним невизнання легітимності українського президента Володимира Зеленського.

Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в демократичній легітимності. Те, що належні вибори не можуть бути проведені посеред війни, відповідає вимогам української Конституції та виборчого законодавства,

– переконаний Шольц.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". А також додав, що він "змусив" Сполучені Штати витрати 350 мільярдів доларів на війну. Також американський лідер заявив, що пітримка українського президента зменшилася до 4%, хоча дані Київського міжнародного інститу соціології, отримані у грудні 2024 року, вказують на 52% довіри.