В частности, он назвал это заявление "неправильным и опасным". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что заявил Шольц о скандальных заявлениях Трампа

Немецкий канцлер считает неправильным непризнание легитимности украинского президента Владимира Зеленского.

Просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в демократической легитимности. То, что надлежащие выборы не могут быть проведены посреди войны, соответствует требованиям украинской Конституции и избирательного законодательства,

– убежден Шольц.

Напомним, что ранее Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". А также добавил, что он "заставил" Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов на войну.