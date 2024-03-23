Атака на енергетику навесні не лише вразила своєю жорстокістю, але й здивувала. Експерти припустили, що росіяни зараз б'ють по енергооб'єктах, бо в них закінчився наступальний потенціал. Тож такими атаками хочуть змусити Україну сісти за стіл переговорів та заморозити війну.

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Герман Галущенко про останній масований удар по Україні

Ця атака була наймасштабнішою за всю історію атак на енергетику: одночасно було застосовано більше 150 різних засобів ураження. Якщо порівняти із зимою 2022/2023 року, коли ми були під постійними атаками, то найбільша кількість одночасно застосованих засобів ураження тоді становила близько ста. Тому це дійсно суттєве випробування для енергосистеми. Безумовно, метою цієї атаки було досягнути масштабного блекауту в державі в цілому,

– сказав він.

Росіянам не вдалося досягти мети, хоча й удар вплинув на 12 областей. На жаль, три з них постраждали найбільше – це Харківська, Одеська та Хмельницька області.

Масована атака по Україні 22 березня – карта уражень / Інфографіка UA War Infografics

Зараз в усіх регіонах заживлено критичну інфраструктуру. Вчора, 22 березня, Денис Шмигаль сказав, що в пріоритеті саме вона. Далі заживлять споживачів, а потім підприємства.

В якому стані ДніпроГЕС

Як зазначив міністр, там складна ситуація. Зараз фахівці проводять дефектацію устаткування, тобто оцінюють завдану шкоду. Коли цей процес завершиться, можна буде сказати, скільки часу заберуть відновлювальні роботи.

Що відбувається в енергетиці після масованого удару

Прем'єр-міністр України заявив, що енергосистема цілісна та працює стабільно. А світло не планують вимикати по всій країні.

"Завдяки додатковому захисту наших енергооб'єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується", – сказав він 22 березня.

Згодом стало відомо, що в Одесі були змушені запровадити екстрені відключення. Увійти в графіки відключень було неможливо через серйозні пошкодження. Наразі більша частина мешканців області зі світлом.

Урсула фон Ляєн, коментуючи атаку, сказала, що Росія намагалася знищити енергетичну інфраструктуру України протягом двох років. Але Євросоюз приєднав нашу державу до своєї мережі, тож Україна є частиною європейського енергопостачання та частиною платформи ЄС для закупівлі газу.