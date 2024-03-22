Окупанти нещадно б'ють по енергетиці України. В Одесі є серйозні пошкодження, тож будуть екстрені відключення світла. Загалом по країні поки не збираються вводити графіки електроенергії.

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ЄС стоїть на боці України, – Урсула фон дер Ляєн

Ми бачили ці атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні з боку Росії. Раніше Росія намагалася зробити все, щоб зруйнувати енергопостачання в Україні, але їй це не вдалося,

– сказала вона.

За її словами, з початку повномасштабної війни Євросоюз не лише допоміг зберегти енергопостачання в Україні, але й приєднав нашу державу до європейської мережі.

"Сьогодні Україна є частиною нашої енергетичної мережі. Сьогодні Україна є частиною нашого енергопостачання. Україна є частиною нашої платформи для закупівлі газу", – відповіла фон дер Ляєн.

Росіяни не очікували, що Україні дозволять використовувати заморожені активи

Президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що під час саміту європейські лідери продемонстрували єдність і твердість з огляду на підтримку Києва. Він наголосив, що союзники залишаються "абсолютно відданими підтримці України". Зокрема, Мішель привітав рішення використати доходи від заморожених активів на допомогу Україні.

"І вчора ввечері ми знову, мабуть, заскочили Росію зненацька, діючи дуже швидко, щоб підтвердити нашу рішучість посилити мобілізацію ресурсів, у тому числі військових, на підтримку України", – сказав Шарль Мішель.

Удар по Дніпровській ГЕС: останні новини

Сили оборони Півдня акцентували, що ДніпроГЕС стоїть. Але росіяни після жорстокої ракетної атаки розганяють ще й хвилі інформаційних атак. Вони запускають ІПСО, щоб українці запанікували. У своїх пабліках окупанти пишуть, мовляв, вся Україна тепер буде без світла.

Момент удару по станції потрапив на відео. Його оприлюднила платформа United24.

Російські ракети не мають затримок, як пакети допомоги Україні. "Шахеди" не є нерішучими, на відміну від деяких політиків,

– написали там.

Ця гідроелектростанція справді легендарна – її двічі підривали, а будівництво, оспіване в радянському кінематографі, було нелегким. І все ж це споруда, яка вражає своєю величчю та міццю. 24 Канал підготував статтю про непросту історію ДніпроГЕСу.