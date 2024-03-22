За добу до цього теракту росіяни писали, мовляв, Україна хоче підірвати греблю. Ці повідомлення поширювали в пабліках окупантів, але вже наступного дня пропагандисти перевзулися і взяли відповідальність за удар на себе – нібито це "помста за Бєлгород".

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Чи зруйнована ДніпроГЕС

Росія готує ряд ІПСО після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, щоб посіяти паніку серед населення. ДніпроГЕС стоїть,

– чітко зазначили Сили оборони Півдня.

Вони попередили: фіксують різні фейки щодо "знищення греблі" – їх, звісно ж, запускають росіяни. Також в інфопросторі є твердження, буцімто "Україна повністю залишиться без світла". Та вся ця інформація не відповідає дійсності.

Сили оборони Півдня закликали довіряти офіційним джерелам інформації.

Які фото та відео пошкоджень ДніпроГЕС можна публікувати

"Нагадуємо медіа, телеграм-каналам, блогерам, дописувачам в Х та в інших соцмережах: знімати відео, викладати фото наслідків ракетних ударів до моменту публікації в офіційних джерелах інформації, тим паче до моменту відбою, заборонено. Ми зафіксували сьогодні чимало таких випадків. Ворог відстежує, зокрема такий контент, і коригує вогонь", – написали в Силах оборони.

Чи є підстави для паніки

До слова, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко нагадав, як поводитися українцям зараз. Головне – не панікувати.

"Зараз важливо пам'ятати головні правила: укриття, безпечні місця, самодисципліна, відсутність ігнорування тривог. Ми неодноразово проходили вже масовані і комбіновані обстріли, ворог і раніше накопичував під це ресурси. Все буде Україна", – заспокоїв він.

Що відомо про атаку