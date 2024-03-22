За сутки до этого теракта россияне писали, мол, Украина хочет взорвать плотину. Эти сообщения распространяли в пабликах оккупантов, но уже на следующий день пропагандисты переобулись и взяли ответственность за удар на себя – якобы это "месть за Белгород".

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Разрушена ли ДнепроГЭС

Россия готовит ряд ИПСО после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, чтобы посеять панику среди населения. ДнепроГЭС стоит,

– четко отметили Силы обороны Юга.

Они предупредили: фиксируют различные фейки об "уничтожении плотины" – их, конечно же, запускают россияне. Также в инфопространстве есть утверждение, якобы "Украина полностью останется без света". Но вся эта информация не соответствует действительности.

Силы обороны Юга призвали доверять официальным источникам информации.

Какие фото и видео повреждений ДнепроГЭС можно публиковать

"Напоминаем медиа, телеграм-каналам, блогерам, корреспондентам в Х и в других соцсетях: снимать видео, выкладывать фото последствий ракетных ударов до момента публикации в официальных источниках информации, тем более до момента отбоя, запрещено. Мы зафиксировали сегодня немало таких случаев. Враг отслеживает, в частности, такой контент, и корректирует огонь", – написали в Силах обороны.

Есть ли основания для паники

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко напомнил, как вести себя украинцам сейчас. Главное – не паниковать.

"Сейчас важно помнить главные правила: укрытия, безопасные места, самодисциплина, отсутствие игнорирования тревог. Мы неоднократно проходили уже массированные и комбинированные обстрелы, враг и раньше накапливал под это ресурсы. Все будет Украина", – успокоил он.

Что известно об атаке