В эфире "Радио Свобода" глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что даже прошлой зимой атаки на нашу энергосистему не были настолько большими, как этой ночью.
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Что известно о последствиях массированной атаки на энергосистему
Кудрицкий заявил, что в энергосистеме поражены десятки магистральных объектов сети. И этот масштаб поражений является глобальным.
Он отметил, что во многих регионах есть ограничения электроснабжения, но они "контролируемые".
Утром министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Также обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.
Цель – не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны,
– написал Галущенко.
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения в регионах, где есть перебои со светом.
Самая тяжелая ситуация в Харькове
Кудрицкий рассказал, что самая тяжелая ситуация в Харькове – там россияне пытались уничтожить все основные энергетические объекты, которые питают город.
Во время телемарафона городской глава Игорь Терехов сообщил, что сейчас в городе нет электроснабжения, все обесточено. Город перешел на генераторы, чтобы подавать воду и запустить тепловые сети.
Также в городе запустили дополнительные автобусы, чтобы избежать транспортного коллапса, ведь метрополитен, троллейбусы и трамваи не работают.
- Напомним, что во время этой атаки есть попадание и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС. На станции продолжается пожар, однако угрозы прорыва нет.
- Также в Запорожье есть свет, хотя враг совершил самую массированную атаку по городу за последнее время, выпустив более 20 ракет.
- Кроме ГЭС, есть значительные повреждения другой инфраструктуры и частного сектора. Уже известно об 1 погибшем человеке и десятках пострадавших. Разбор завалов продолжается.