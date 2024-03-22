О взрывах вблизи плотины сообщали в сети ранее. Впоследствии информацию о том, что Россия нанесла ракетные удары по ДнепроГЭС подтвердили в Укргидроэнерго.

Важно Враг уже проводит подготовку к будущим атакам, – Гуменюк

Есть ли угроза прорыва дамбы

Сейчас продолжается ликвидация пожара на Днепровской ГЭС. В Укргидроэнерго заверили, что угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая. На месте продолжают работать все соответствующие спецслужбы, которые занимаются ликвидацией последствий террористической атаки России. Сейчас продолжается ликвидация пожара на Днепровской ГЭС.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона отметил, что атака 22 марта стала крупнейшей на ДнепроГЭС за все время полномасштабной войны. Он добавил, что оккупанты планировали полностью вывести из строя критически важную инфраструктуру.

Враг имел целью полностью вывести из строя объект. Там (на Днепровской ГЭС – 24 Канал) сейчас идут работы по оценке повреждений. Чуть позже можно будет сказать статус по этому объекту,

– заявил Кудрицкий.

Однако он сразу отметил, что нет никакой информации о прорыве дамбы или возможных рисках такого сценария. Кудрицкий объяснил, что действительно есть значительные повреждения, однако они касаются только электростанции и влияют на генерацию электроэнергии.

Враг попал в троллейбус, который двигался по дамбе

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во время ударов по Днепровской ГЭС загорелся троллейбус с людьми – в него попала вражеская ракета. Пока неизвестно, сколько человек пострадало.

Российская ракета попала в троллейбус, что двигался через дамбу. В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на/с работы. Когда сейчас россияне гордятся собой и пытаются противопоставить свой терроризм ударам по Белгороду – вот он настоящий терроризм,

– заявил Андрющенко.

Сейчас движение по переезду через плотину Днепровской ГЭС ограничено.

Массированная атака на Запорожскую область