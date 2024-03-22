Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя. Также Петр Андрющенко показал ужасные кадры с места событий.

Кстати Враг нанес 12 ракетных ударов по Запорожью: есть разрушения и пострадавшие

ДнепроГЭС под атакой врага

Во время массированной атаки на Украину российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу.

В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на или с работы. Когда сейчас россияне гордятся собой и пытается противопоставить свой терроризм ударам по Белгороду, – вот он настоящий терроризм,

– подчеркнул Андрющенко.

Последствия российской атаки / Фото из телеграма Андрющенко

В Укрэнерго уже отреагировали на вражескую атаку. Констатировали, что рано утром пятницы российские ракеты в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в частности, энергетические.

К сожалению, попадания есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине,

– подчеркнули в Укрэнерго.

Также отметили, что сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов.

Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая,

– отметили в Укрэнерго.

Есть пострадавшие

В эфире телемарафона глава ОВА сообщил, что есть повреждения критической инфраструктуры. Также, к сожалению, есть пострадавшие.

На ДнепроГЭСе во время ракетной атаки осуществляли движение как троллейбусы, так и частные автомобили. О погибших пока информацией не владеем, поэтому не можем подтвердить. А что касается пострадавших, то, к сожалению, это десятки людей,

– рассказал Иван Федоров.