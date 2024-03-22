Кроме этого, последние дни в ОК "Юг" наблюдают активизацию разведывательных дронов. Об этом сообщила в эфире телемарафона начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Вчера вечером враг вывел морские ракетоносители на боевое дежурство, к тому же подводные, с которых обнаружить пуски ракет сложнее. Все это может свидетельствовать о подготовке будущих атак,

– сообщила Гуменюк.

Она также добавила, что в последнее время наблюдается чрезмерная активность разведывательных дронов. По словам Гуменюк, этим враг пытается компенсировать отсутствие самолета А-50.

Обратите внимание! А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он способен обнаруживать бомбардировщики на расстоянии 650 километров, истребители – 300 километров, крылатые ракеты – 215 километров. Этот самолет создали для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения войск о воздушной и надводной ситуации. ВСУ за время полномасштабной войны уничтожили два самолета из серии А-50.

Начальница пресс-центра добавила, что враг также начал нетипично использовать тактическую авиацию, исключительно для сбора информации.

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