Окрім цього, останніми днями в ОК "Південь" спостерігають активізацію розвідувальних дронів. Про це повідомила в етері телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
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Окупанти готуються до наступного масованого обстрілу
Учора ввечері ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування, до того ж підводні, з яких виявити пуски ракет складніше. Все це може свідчити про підготовку майбутніх атак,
– повідомила Гуменюк.
Вона також додала, що останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. За словами Гуменюк, цим ворог намагається компенсувати відсутність літака А-50.
Начальниця пресцентру додала, що ворог також почав нетипово використовувати тактичну авіацію, виключно для збору інформації.
Масований ракетний обстріл 22 березня: що відомо
- Окупанти завдали удару по найбілішій ГЕС в Україні. Про атаку на Дніпровську ГЕС спочатку повідомляли у мережі, згодом це підтвердили в Укргідроенерго. Так, Росія прицільно атакувала ракетами найбільшу ГЕС в Україні. На жаль, є влучання по греблі. Там наголосили, що загрози прориву немає – ситуація на Дніпровській ГЕС наразі контрольована.
- Також відомо, що ворожа ракета влучила у тролейбус з людьми, що прямував через дамбу Дніпровської ГЕС. У тролейбусі були люди, які їхали на роботу.
- У Кривому Розі є влучання у об'єкт критичної інфраструктури. Наразі у місті введено графіки аварійних відключень світла. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де можуть, переходять на генератори.