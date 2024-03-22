Окрім цього, останніми днями в ОК "Південь" спостерігають активізацію розвідувальних дронів. Про це повідомила в етері телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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Окупанти готуються до наступного масованого обстрілу

Учора ввечері ворог вивів морські ракетоносії на бойове чергування, до того ж підводні, з яких виявити пуски ракет складніше. Все це може свідчити про підготовку майбутніх атак,

– повідомила Гуменюк.

Вона також додала, що останнім часом спостерігається надмірна активність розвідувальних дронів. За словами Гуменюк, цим ворог намагається компенсувати відсутність літака А-50.

Зверніть увагу! А-50 – це літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Він здатен виявляти бомбардувальники на відстані 650 кілометрів, винищувачі – 300 кілометрів, крилаті ракети – 215 кілометрів. Цей літак створили для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення військ про повітряну та надводну ситуацію. ЗСУ за час повномасштабної війни знищили два літаки із серії А-50.

Начальниця пресцентру додала, що ворог також почав нетипово використовувати тактичну авіацію, виключно для збору інформації.

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