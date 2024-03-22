У місті вводять графіки аварійних відключень світла. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Комбінована атака по Кривому Рогу

Вілкул повідомив про комбіновану атаку по Кривого Рогу. Місто атакували дронами та ракетами.

Внаслідок ударів є пошкодження на одному з об'єктів критичної інфраструктури. У місті введено графіки аварійних відключень.

Він додав, що лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де можуть, переходять на генератори.

Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки,

– зауважив він.

Вілкул зазначив, що минулося без жертв та постраждалих.

"Для усунення наслідків ударів задіяні всі служби, але зараз сказати, скільки на це потрібно часу дуже складно. Робиться все можливе", – додав голова Криворізької військової адміністрації.

Важливо! Сьогодні, о 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ "ІНГЗК" (Інгулецький район), о 13:00 – у кар’єрі "Першотравневий" ПрАТ "ПІВНГЗК" (Тернівський район), та о 14:00 буде проведено вибух у кар’єрі "Південний" (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.

У Дніпропетровській ОВА розповіли, що пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Камʼянському районах. Від вибухової хвилі у людей вибило вікна в будинках. Спостерігаються перебої зі світлом та водопостачанням.

Окупанти атакували Кривий Ріг / Фото Сергія Лисака

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