Запорізька АЕС знову на межі блекауту. Також обмежено рух на Дніпровській ГЕС, до речі, у мережі пишуть про можливе влучання по дамбі. Однак, офіційного підтвердження наразі немає.

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ЗАЕС вчергове на межі блекауту

Енергоатом повідомив, що о 05:10 22 березня під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська". Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об'єднаною енергосистемою України.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна". Лише нещодавно наші енергетики відремонтували цю лінію. Вона не працювала протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія зв'язку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції,

– наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

Також він вчергове зауважив, що Запорізька АЕС має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора – Енергоатома, а Росія повинна вивести зі станції своїх військових і техніку.

Коротка довідка. Від початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила 8 повних блекаутів та 1 частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Енергоатом зазначив, що у разі їхньої відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.