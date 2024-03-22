Российские войска нанесли удары по Хмельницкой области. Известно, что область атаковали не только крылатыми ракетами и "Шахедами", но и "Кинжалами".
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Оккупанты били по Хмельницкой области
Мониторинговые каналы сообщали, что оккупационные войска выпустили по Хмельницкой области "Кинжалы".
После этого в области прогремели повторные взрывы.
В Хмельницкой ОВА призвали оставаться до отбоя в укрытии. Там отметили, что все детали сообщат позже.
Известно, что Хмельницком, Шепетовке, Староконстантинове, Красилове и окружающих селах исчез свет.
Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине
- Утром 22 марта оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Били крылатыми ракетами, беспилотниками и Кинжалами.
- Основная цель сегодняшней атаки – энергообъекты. Во многих областях Украины наблюдаются проблемы со светом.