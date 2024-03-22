В ефірі "Радіо Свобода" голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що навіть минулої зими атаки на нашу енергосистему не були настільки великими, як цієї ночі.

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Що відомо про наслідки масованої атаки на енергосистему

Кудрицький заявив, що в енергосистемі уражені десятки магістральних об'єктів мережі. І цей масштаб уражень є глобальним.

Він зазначив, що у багатьох регіонах є обмеження електропостачання, але вони "контрольовані".

Зранку міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Також знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

Мета – не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни,

– написав Галущенко.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання в регіонах, де є перебої зі світлом.

Найважча ситуація у Харкові

Кудрицький розповів, що найважча ситуація у Харкові – там росіяни намагались знищити усі основні енергетичні об'єкти, які живлять місто.

Під час телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що наразі в місті немає електропостачання, все знеструмлено. Місто перейшло на генератори, щоб подавати воду та запустити теплові мережі.

Також у місті запустили додаткові автобуси, щоб уникнути транспортного колапсу, адже метрополітен, тролейбуси та трамваї не працюють.