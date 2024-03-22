Россия нанесла не менее 20 ракетных ударов по Запорожью, есть разрушения, а под завалами точно есть люди. Уже известно о первой жертве в результате удара по гидроэлектростанции.

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ДнепроГЭС – объект критической инфраструктуры

В результате российских ракетных ударов утром 22 марта повреждены объекты инфраструктуры города, в частности Днепровская ГЭС, частные и многоквартирные дома, гражданские транспортные средства.

Известно об одном погибшем в результате обстрела Днепровской ГЭС,

– говорится в сообщении.

На месте попаданий работают специалисты, которые фиксируют последствия очередного военного преступления России.

Есть ли угроза прорыва дамбы