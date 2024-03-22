Во время массированной атаки по Украине 22 марта россияне ударили по Днепровской ГЭС. В результате атаки на станцию, к сожалению, есть погибшие и значительные разрушения.

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Расположение Днепровской ГЭС

ДнепроГЭС расположена в Днепровском районе города Запорожье. Это важный объект критической инфраструктуры, который обслуживает миллионы людей.

Россияне ее уже взрывали трижды – в 1941 году во время наступления немецких войск, и дважды пытались во время полномасштабной войны против Украины:

31 октября 2022 года оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Украине. В частности, попав в электрическую подстанцию Днепровской ГЭС.

22 марта 2024 года во время одного из массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

К счастью пока угрозы прорыва дамбы нет.

Стоит отметить, что это полностью гражданский объект, который не имеет отношения к военной промышленности.

Днепровская ГЭС на карте:

ДнепроГЭС в критическом состоянии

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире "Радио Свобода" рассказал, что по ДнепроГЭС было 2 прямых попадания – в ГЭС-2.

По его словам, одна из ракет попала в опору, разбиты подкрановые балки. Теперь придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия специалисты просчитают в течение дня.

Также одна из ракет попала в троллейбус с людьми, который двигался по Днепровской ГЭС. Это были гражданские люди, которые ехали на работу и с работы. К сожалению, есть жертвы.

В общем враг нанес по Запорожью 12 ударов.

По состоянию на сейчас известно, что в Запорожье 10 раненых, еще 3 считаются без вести пропавшими. Поисково-спасательные работы в частном секторе города еще продолжаются.

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Также есть значительные разрушения критической инфраструктуры и жертвы в других регионах страны.