В Украине начали расследование по факту обстрела ДнепроГЭС и Запорожья. Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи войны.
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Россияне нанесли 20 ракетных ударов
Правоохранители установили, что враг нанес не менее 20 ударов ракетами по Запорожью.
В результате обстрела повреждено много жилых домов. На местах работают спасатели. Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что под завалами точно есть люди.
Кроме этого, известно по меньшей мере об 1 погибшем в результате удара по ДнепроГЭС. Количество пострадавших устанавливают и сообщат позже.
Обстрел ДнепроГЭС – экологический террор
ДнепроГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция Украины, важный объект критической инфраструктуры. В результате российского удара там вспыхнул пожар.
Враг попал в троллейбус с людьми, который как раз двигался через дамбу.
Россияне целились в плотину ДнепроГЭС, пытаясь создать новую экологическую катастрофу вроде той, когда они взорвали плотину Каховской ГЭС в 2023 году,
– объяснили в Центре стратегических коммуникаций.
В то же время ситуация под контролем, поэтому угрозы прорыва нет.
В ДнепроГЭС было два попадания
- Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, что было два прямых попадания в станцию. Он также объяснил, можно ли восстановить ГЭС после российских ударов.
- Пока полностью не понятно, как на работу Днепровской ГЭС повлияет российский ракетный удар. Однако убытки от нанесенной атаки значительные, ситуация критическая. Сирота объяснил, что Днепровская станция состоит из двух ГЭС и именно на ГЭС-2 ситуация значительно хуже.
- Директор Укргидроэнерго также отметил, что по состоянию на сейчас ГЭС-1 также не работает. Он добавил, что Укргидроэнерго сейчас принимает меры, что поднимать затворы и срабатывать воду, потому что через станцию проработать эту воду не смогут.