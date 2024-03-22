О взрывах на Прикарпатье сообщили СМИ, в частности, Суспильное. Они прозвучали около 06:23. Что уже известно, передает 24 Канал.

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Что известно о взрывах на Прикарпатье

В 05:50 Воздушные силы сообщали, что крылатые ракеты в Тернопольской области, держат курс на Ивано-Франковскую область. Уже через 6 минут отметили, что ракеты изменили курс на Львовщину.

Заметим, что тревога в Ивано-Франковской области продолжается с 02:30. По состоянию на 06:46 официальной информации от местных властей нет.

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