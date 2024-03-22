Пока не понятно, как на работу Днепровской ГЭС повлияет российский ракетный удар. Однако убытки от нанесенной атаки значительные, ситуация критическая.
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Последствия атаки по ГЭС
Игорь Сирота рассказал, что Днепровская ГЭС состоит из двух станций – ГЭС-1 и ГЭС-2. Ситуация на ГЭС-2 является критической, неизвестно, как дальше она будет работать и при какой мощности. Россияне направили по станции две ракеты – были прямые попадания.
Директор Укргидроэнерго объяснил, что было попадание в одну опору, в результате чего разбиты подкрановые балки. Игорь Сирота также отметил, что по состоянию на сейчас ГЭС-1 также не работает. Он добавил, что Укргидроэнерго сейчас принимает меры, чтобы поднимать затворы и срабатывать воду, потому что через станцию проработать эту воду не смогут.
По словам Сироты, придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.
Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она (ГЭС-2 – 24 Канал) работать. И если сможет, то или в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать,
– сказал директор Укргидроэнерго.
Удар по ДнепроГЭС: что известно
- Россияне 22 марта массированно ударили по энергообъектам Украины как ракетами, так и дронами камикадзе. Атака стала самой масштабной за последнее время. В частности, в результате атаки была повреждена Днепровская ГЭС. Утром сообщалось, что движение автодорожным переездом плотины ГЭС полностью ограничено, а впоследствии появилась официальная информация об атаке России.
- Отмечается, что также вражеская ракета попала в троллейбус с людьми, следовавший через дамбу Днепровской ГЭС. Там были обычные гражданские. Информации о погибших по состоянию на сейчас нет, однако есть десятки раненых.
- В Укрэнерго отметили, что угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая. На месте продолжают работать все соответствующие спецслужбы, которые занимаются ликвидацией последствий террористической атаки России.
- Эксперты отмечают, что конструкция ГЭС сверхпрочная, просто так разрушить ее не получится.