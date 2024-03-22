Пока не понятно, как на работу Днепровской ГЭС повлияет российский ракетный удар. Однако убытки от нанесенной атаки значительные, ситуация критическая.

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Последствия атаки по ГЭС

Игорь Сирота рассказал, что Днепровская ГЭС состоит из двух станций – ГЭС-1 и ГЭС-2. Ситуация на ГЭС-2 является критической, неизвестно, как дальше она будет работать и при какой мощности. Россияне направили по станции две ракеты – были прямые попадания.

Директор Укргидроэнерго объяснил, что было попадание в одну опору, в результате чего разбиты подкрановые балки. Игорь Сирота также отметил, что по состоянию на сейчас ГЭС-1 также не работает. Он добавил, что Укргидроэнерго сейчас принимает меры, чтобы поднимать затворы и срабатывать воду, потому что через станцию проработать эту воду не смогут.

По словам Сироты, придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.

Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она (ГЭС-2 – 24 Канал) работать. И если сможет, то или в ограниченном режиме, или вообще не сможет определенный период ГЭС-2 работать,

– сказал директор Укргидроэнерго.

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