Ігор Сирота розповів, що Дніпровська ГЕС складається з двох станцій – ГЕС-1 та ГЕС-2. Ситуація на ГЕС-2 є критичною, невідомо, як далі вона працюватиме та за якої потужності. Росіяни спрямували по станції дві ракети – були прямі влучання.

Сирота пояснив, що було влучання в одну опору, внаслідок чого розбиті підкранові балки. Зафіксовано значні збитки.

Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – 24 Канал) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати,

– сказав директор Укргідроенерго.

Ігор Сирота також зазначив, що ГЕС-1 також не працює станом на зараз.