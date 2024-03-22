Наразі рух греблею повністю припинений, його обіцяють відновити. Про це 24 Каналу розповіла депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, додавши, що фахівці тушили пожежу на ГЕС, а в деяких районах міста є відключення світла.
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Які деталі обстрілу
Багато експертів заявляють, що конструкція греблі надзвичайно міцна, зруйнувати її ударами ракет фактично неможливо. У Запоріжжі неодноразова обговорювали ймовірність такої атаки, особливо тоді, коли стався терористичний акт на Каховській ГЕС.
Ми цікавились думкою фахівців і нас запевняли, що ця конструкція – надміцна, просто так її зруйнувати не вдасться,
– зауважила Аліса Сисоєва.
Це вже не перша спроба окупантів вдарити по споруді. Але як і раніше, наслідки – це лише часткові відключення світла, пошкоджень, провалів не було видно.
Зараз постраждав приватний сектор, багатоповерхівки. Наслідки цього вибуху було відчутно і на центральному проспекті міста, але ми сподіваємось, що загиблих все-таки немає,
– розповіла Аліса Сисоєва.
Вранці були повідомлення, що ракети влучили в тролейбус, але, ймовірно, це були лише уламки. Від цього він загорівся. Інформації про загиблих наразі немає. Окупанти вдарили у ранковий час, тому всі сподіваються, що людей у тролейбусі було небагато.
Масована атака ворога 22 березня: головне
- Росія вдарила по Україні ракетами та дронами. Загалом випустили майже 150 повітряних засобів. Ціллю ворога була критична інфраструктура. На межі блекауту опинилася Запорізька АЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією у Європі та яку контролюють росіяни. Згодом лінію на станції відновили, але ситуація там дуже небезпечна.
- Лише за ранок 22 березня ворог завдав по Запоріжжю 12 ударів. Під атаку потрапили об'єкти інфраструктури, цивільні будинки, є руйнування приватного сектору. На жаль, відомо про постраждалих, їхню кількість та стан встановлюють.
- Вибухи лунали чи не у всіх областях України. У Кривому Розі є влучання в об'єкт інфраструктури. У місті відключення світла, а людям радять запастися водою. У Запоріжжі ракета влучила у тролейбус, який прямував дамбою Дніпровської ГЕС. У ньому перебували люди.