Наразі рух греблею повністю припинений, його обіцяють відновити. Про це 24 Каналу розповіла депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, додавши, що фахівці тушили пожежу на ГЕС, а в деяких районах міста є відключення світла.

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Які деталі обстрілу

Багато експертів заявляють, що конструкція греблі надзвичайно міцна, зруйнувати її ударами ракет фактично неможливо. У Запоріжжі неодноразова обговорювали ймовірність такої атаки, особливо тоді, коли стався терористичний акт на Каховській ГЕС.

Ми цікавились думкою фахівців і нас запевняли, що ця конструкція – надміцна, просто так її зруйнувати не вдасться,

– зауважила Аліса Сисоєва.

Це вже не перша спроба окупантів вдарити по споруді. Але як і раніше, наслідки – це лише часткові відключення світла, пошкоджень, провалів не було видно.

Зараз постраждав приватний сектор, багатоповерхівки. Наслідки цього вибуху було відчутно і на центральному проспекті міста, але ми сподіваємось, що загиблих все-таки немає,

– розповіла Аліса Сисоєва.

Вранці були повідомлення, що ракети влучили в тролейбус, але, ймовірно, це були лише уламки. Від цього він загорівся. Інформації про загиблих наразі немає. Окупанти вдарили у ранковий час, тому всі сподіваються, що людей у тролейбусі було небагато.

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