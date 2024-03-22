Сейчас движение по дамбе полностью приостановлено, его обещают восстановить. Об этом 24 Каналу рассказала депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, добавив, что специалисты тушили пожар на ГЭС, а в некоторых районах города есть отключение света.

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Какие детали обстрела

Многие эксперты заявляют, что конструкция плотины чрезвычайно прочная, разрушить ее ударами ракет фактически невозможно. В Запорожье неоднократно обсуждали вероятность такой атаки, особенно тогда, когда произошел террористический акт на Каховской ГЭС.

Мы интересовались мнением специалистов и нас уверяли, что эта конструкция – сверхпрочная, просто так ее разрушить не удастся,

– отметила Алиса Сысоева.

Это уже не первая попытка оккупантов ударить по сооружению. Но по-прежнему, последствия – это лишь частичные отключения света, повреждений, провалов не было видно.

Сейчас пострадал частный сектор, многоэтажки. Последствия этого взрыва были ощутимы и на центральном проспекте города, но мы надеемся, что погибших все-таки нет,

– рассказала Алиса Сысоева.

Утром были сообщения, что ракеты попали в троллейбус, но, вероятно, это были только обломки. От этого он загорелся. Информации о погибших пока нет. Оккупанты ударили в утреннее время, поэтому все надеются, что людей в троллейбусе было немного.

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