Зокрема, окупанти вдарили по найбільшій ГЕС в Україні – Дніпровській, там спалахнула пожежа. Яка ситуація з енергопостачанням у різних регіонах України – інформує 24 Канал.

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Харків

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російська армія завдала понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Харкова.

Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють. Слідкуйте за оновленням інформації,

– повідомив він.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що на місцях деяких прильотів зафіксовано пожежі. Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту. Згодом Терехов повідомив, що у місті також не працюватимуть світлофори.

Полтава

Вночі під ударом опинилася й Полтавська область. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що жертв чи постраждалих немає. В регіоні превентивно запроваджують відключення.

На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація – на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання,

– сказав він.

Пронін додав, що в області розгортають пункти незламності, аби доки тривають роботи, люди могли зарядити ґаджети і бути постійно на зв'язку.

Згодом Філіп Пронін додав, що Полтавській в області знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних. Він наголосив, що сьогоднішні відключення саме превентивні, тобто потрібні для збалансування роботи енергосистеми. Посадовець попросив всіх зберігати спокій.

Дніпропетровська область

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що після ударів по критичній інфраструктурі у місті також зафіксовано відключення. Він нагадав, що у Кривому Розі працює 213 Пунктів незламності, у яких є все необхідне.

Введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори,

– зазначив Вілкул.

За його словами, для усунення наслідків ударів задіяні всі служби. Однак скільки часу піде на ліквідацію наслідків удару – наразі сказати важко. Голова Ради оборони порадив містянам по можливості тримати запас води, заряджені гаджети та павербанки. Також він зазначив, що усі служби міста, лікарні, соціальні установи – працюють. Рух трамваїв відновлено у всіх регіонах.

У Кам'янську більша частина міста знеструмлена. Окрім цього, зупинено рух трамваїв. Водночас міський голова Кам'янського нагадав про Пункти незламності та діючі свердловини, адреси яких можна знайти за посиланням. Інформацію про відновлення електроенергії та подальшу ситуацію повідомлять згодом.

Суми

У Сумській ОВА повідомили, що внаслідок ракетних ударів по об'єктах енергосистеми тимчасово введені графіки аварійних відключень у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шосткинського районів Сумщини. Там працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Водночас енергетики працюють над відновленням постачання.

Згодом у пресслужбі АТ "Сумиобленерго" повідомили, що опубліковані графіки не актуальні. Наразі діють аварійні відключення світла, а не погодинні. Відключення світла за конкретною адресою можна переглянути за посиланням.

Донецька область

Як повідомили у ДТЕК, на Донеччині також відбуваються екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути постачання в домівки.

Про екстренні відключення, зокрема, повідомляють у Краматорську. Влада попросила громадян з розумінням ставитися до ситуації.

Кропивницький

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про аварійні відключення у визначених громадах області.

Друзі, енергетики вимушені ввести графік аварійних відключень світла, щоб підтримати баланс в енергосистемі України. Кожні 2 години відключатимуть половину абонентів виключно житлового сектора у визначених територіальних громадах області. В обласному центрі під відключення потрапляють околиці міста.

– сказав чиновник.

За словами Райковича, відключати об’єкти критичної інфраструктури наразі не планують. Він попросив зберігати спокій поки працюють енергетики.

Одеса

В Одесі та області через нічний обстріл також запроваджено стабілізаційні відключення електроенергії. Графіки доступні на сайті ДТЕК.