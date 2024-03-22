Во время очередной ракетной атаки враг использовал 151 воздушную цель – почти 90 ракет и более 60 "Шахедов".

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Оккупанты ударили по Запорожью

В частности, противник нанес 12 ракетных ударов по Запорожской области. Разрушениям подвергся ряд гражданских объектов. Повреждено более 40 жилых домов.

Известно не менее 3 погибших. Среди них – 8-летняя девочка и 35-летний мужчина – дочь и отец. Они погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья.

Также 20 человек получили ранения. Еще два человека считаются пропавшими без вести.

Атаке подверглась и Днепровская ГЭС – крупнейшая гидроэлектростанция в Украине. Она образует старейшее водохранилище на реке Днепр и является важным объектом инфраструктуры, который обеспечивает миллионы людей. Эта ГЭС расположена в Днепровском районе города Запорожье. Следует отметить, что никакого отношения к военной промышленности она не имеет.

ДнепроГЭС на карте:

Сколько ракет попали в Днепровскую ГЭС

В Офисе генпрокурора уточнили, что аж 8 вражеских ракет попали по Днепровской ГЭС. В ведомстве подчеркнули, что объект выведен из строя, и поражения очень значительные. На плотине возник пожар.

Впрочем, к счастью, угрозы прорыва дамбы нет. На станции до сих пор работают спасатели, которые пытаются обуздать пламя. Пожар удалось локализовать.

В каком состоянии находится крупнейшая ГЭС Украины

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что убытки от нанесенного оккупантами удара очень серьезные.

Чиновник рассказал, что Днепровская ГЭС состоит из двух станций – ГЭС-1 и ГЭС-2.

Ситуация на ГЭС-2 является критической, ведь она подверглась прямым попаданиям двумя ракетами. Там разбиты подкрановые балки.

Сирота отметил, что по состоянию на сейчас ГЭС-1 также не работает. По его словам, придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование.

Сейчас еще продолжается подсчет последствий атаки. Пока нельзя точно сказать, сможет ли ГЭС-2 работать.

Последствия катастрофы

Как сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федров, движение транспорта по плотине ДнепроГЭС остановлено. Перебоев с электроснабжением нет.

Специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа выяснили, как удар по ГЭС повлиял на окружающую среду. Они обнаружили засорение почв и утечку нефтепродуктов в реку Днепр.

В Днепр произошла утечка нефтепродуктов / Фото Госинспекция

Инспекция определила площади засорения отходами разрушения:

по улице Славутича более 7200 м 2 .

. по улице Петра Сагайдачного (Бородинской) более 300 м2.

Жертвы и пострадавшие в результате "прилета" по ГЭС

На момент атаки на Запорожье, на мосту осуществляли движение троллейбус и частные авто. По словам Ивана Федорова, ракета попала в троллейбус, в котором находились гражданские люди.

Позже чиновник уточнил, что утренняя вражеская атака оборвала жизнь 62-летнего мужчины – водителя троллейбуса, двигавшегося по плотине ГЭС. Пассажиров в транспорте не было.

Кремль планировал теракт на ДнепроГЭС

Еще за день до атаки оккупанты сообщили о своих намерениях нанести удар по Днепровской ГЭС.

Так, 21 марта десятки пророссийских телеграм-каналов писали о том, что ВСУ якобы хотят атаковать Днепровскую ГЭС. Таким образом они заранее планировали "выйти чистыми из воды", обвинив в экологической катастрофе Украину.

Враг хотел взорвать дамбу, чтобы повторить трагедию с Каховской ГЭС. Однако, к счастью, дамба уцелела.

Когда их планы потерпели неудачу, оккупанты быстренько "переобулись." Они с гордостью взяли на себя ответственность за удар по ДнепроГЭС. Враг освещает эту атаку как победу, ведь пораженная ГЭС очень важна для Украины. Кроме того, Кремль пытается скормить своему электорату поражение энергетического объекта как "месть за Белгород".