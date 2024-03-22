Российские телеграмм-каналы пишут, что их самолеты сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область. За двое суток на регион сброшено 4 ФАБ, передает 24 Канал.
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Пострадавших нет
Например, 21 марта ФАБ-500 нашли в районе села Антоновка Гайворонского городского округа. Эвакуацию не объявляли, пострадавших нет. Также известно, что бомбу изъяли и обезвредили.
В тот же день еще одну ФАБ-500 нашли уже в Борисовском районе Белгородской области, что в районе села Крюково. Эвакуации также не было. Обошлось без пострадавших. Бомбу планируют обезвредить 22 марта.
Россияне настаивают, что бомбы сбрасывают случайно.
Россия обстреливает своих
- Благодаря Легиону "Свобода России" удалось послушать перехваченный разговор русских. В нем отмечают, что Россия бомбит их села в Белгородской области.
- В перехваченном разговоре слышен только голос мужчины. Но понятно, что он общается со своей мамой. Вероятно, она живет в селе, на которое и падают те самые "большие бомбы".
- россияне не впервые практикуют обстрелы своих территорий.