Комментарий на эту тему дал глава ГУР МО дал глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что Главное управление разведки помогает Легиону "Свобода России", Российскому добровольческому корпусу и "Сибирскому батальону", которые проводят операции в приграничных областях.

Читайте также На Белгородщине устанавливают блокпосты, детей отправляют на каникулы: что происходит в России

ГУР поддерживают российских добровольцев

Глава ГУР МО был чрезвычайно лаконичным в своем комментарии.

Поддерживаем, помогаем, советуем...

– отметил глава украинской разведки.

Вместе с тем Кирилл Буданов отметил, что деталей рассказать он не может.

Алексей Барановский с позывным "Лютик" – доброволец Легиона "Свобода России" и оператор БПЛА. Он во время пресс-конференции очертил задачи российских добровольцев, которые воюют бок о бок с ВСУ. Они, по его словам, помогают нашему государству отстоять территориальную целостность, а также поднять их флаг над Кремлем. А еще помогают "деконструировать режим, который душит нашу родину".

Мы хотим сказать спасибо Зеленскому, что вообще были созданы наши добровольческие подразделения. ГУР и в частности Буданов высоко оценили наше участие в обороне Украины. Безусловно ликвидация режима и военные поражения Москвы – это интересы Украины. Но это уже наша задача. Все задачи военные решаем мы. А за поддержку мы очень благодарны,

– отметил он.

Между тем командир и основатель РДК Денис "Whiterex" рассказал, что в своих операциях российские добровольцы "опираются на логистику, которую дает украинская сторона".

Мы пользуемся данными разведки, можем рассчитывать на эвакуацию. Конечно мы получаем поддержку от Украины в нужном объеме,

– добавил он.

Обратим внимание, что представитель ГУР МО Андрей Юсов 19 марта в эфире телемарафона отметил, что ведомство предоставляет российским добровольцам, которые действуют на территории страны-агрессора, помощь.

Это обязанность Украины. Эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, участие принимают в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина,

– отметил он.

Напомним, что утром 12 марта поступила информация о том, что подразделения Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" перешли украинско-российскую границу. Они зашли на территорию Грайворонского района Белгородской области, а также на территорию Курской области.