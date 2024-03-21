Коментар на цю тему дав глава ГУР МО Кирило Буданов. Він зауважив, що Головне управління розвідки допомагає Легіону "Свобода Росії", Російському добровольчому корпусу та "Сибірському батальйону", які проводять операції у прикордонних областях.

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ГУР підтримують російських добровольців

Глава ГУР МО був надзвичайно лаконічним у своєму коментарі.

Підтримуємо, допомагаємо, радимо...

– зазначив очільник української розвідки.

Разом з тим Кирило Буданов зауважив, що деталей розповісти він не може.

Олексій Барановський з позивним "Лютик" – доброволець Легіону "Свобода Росії" й оператор БпЛА. Він під час пресконференції окреслив завдання російських добровольців, які воюють пліч-о-пліч із ЗСУ. Вони, за його словами, допомагають нашій державі відстояти територіальну цілісність, а також підняти їхній прапор над Кремлем. А ще допомагають "деконструювати режим, який душить нашу батьківщину".

Ми хочемо сказати дякую Зеленському, що взагалі були створені наші добровольчі підрозділи. ГУР і зокрема Буданов високо оцінили нашу участь в обороні України. Безумовно ліквідація режиму і воєнні поразки Москви – це інтереси України. Але це вже наше завдання. Всі завдання воєнні вирішуємо ми. А за підтримку ми дуже вдячні,

– зазначив він.

Тим часом командир і засновник РДК Денис "Whiterex" розповів, що у своїх операціях російські добровольці "спираються на логістику, яку дає українська сторона".

Ми користуємося даними розвідки, можемо розраховувати на евакуацію. Звичайно ми отримуємо підтримку від України в потрібному об'ємі,

– додав він.

Звернімо увагу, що представник ГУР МО Андрій Юсов 19 березня в ефірі телемарафону зазначив, що відомство надає російським добровольцям, які діють на території країни-агресорки, допомогу.

Це обов'язок України. Ці люди прийшли допомогти українцям звільнитися від російських окупантів і мужньо та героїчно себе проявляють на багатьох ділянках фронту, участь беруть у серйозних операціях. Тому, звичайно, і Україна має допомагати тим росіянам, які борються з путінським режимом, звільнити Росію від Путіна,

– зазначив він.

Нагадаймо, що зранку 12 березня надійшла інформація про те, що підрозділи Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та "Сибірського батальйону" перейшли українсько-російський кордон. Вони зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області.