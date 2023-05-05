Главой ГУР Минобороны Кирилл Буданов стал 5 августа 2020 года указом Президента Украины Владимира Зеленского. Однако подлинный интерес к персоне разведчика появился после начала полномасштабного вторжения, когда он показал свой профессионализм и компетентность.

Смотрите также Каждого военного преступника России найдут и уничтожат, – Буданов обещает возмездие оккупантам

О биографии Кирилла Буданова, его образовании, карьере и прогнозах войны в Украине – читайте в этом материале 24 Канала.

Личная жизнь

Родился Буданов Кирилл Алексеевич 4 января 1986 в Киеве. Сейчас ему 37 лет.

О детстве главного разведчика и его юных годах неизвестно почти ничего. В частности, нет информации в отрытых источниках о том кто его родители и чем они занимаются.

Важно! Кирилла Буданова нет в таких социальных сетях, как инстаграм или фейсбук. Однако можно следить за страницами ГУР МО на разных платформах.

Хотя все же кое-что интересное о нем можно найти. В одном из интервью Буданов говорил, что думал о пути разведчика еще с детства. Собственно, в ранние годы он твердо решил, что хочет быть военнослужащим, когда вырастет.

Также немного известно и о семье нынешнего главы ГУР. Жена Кирилла Буданова – Марианна – по специальности психолог. В то же время известно, что она баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.



Жена Буданова Марианна / Фотография из соцсетей

Военный путь мужа она поддерживает с начала войны в 2014 году и утверждает, что после 24 февраля 2022 года у нее не было даже мысли относительно того, чтобы покинуть Киев.

Я никогда не вмешиваюсь в его работу, но если ему нужна моя помощь или совет по какому-то вопросу, я всегда стараюсь ему помочь. Бывает, что одна из первых узнаю об успешном выполнении задания, но только после его завершения,

– рассказывала Марианна о Буданове.



Кирилл Буданов с женой / Фото из соцсетей

Смотрите также Сколько человек Россия мобилизует в месяц: Буданов назвал данные