Генерал-майор объяснил, что "дворцовый" переворот может быть, однако мы его не увидим. Также Буданов рассказал, какую ситуацию могут показать обществу.

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Что говорит Буданов о замене Путина

Максимум – скажут, что кто-то умер от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки, как это было в 30-е годы, помните? Это все уже было. Во время Ливонской войны многих казнили как агентов Ливонского государства. Это еще из Средневековья идет,

– объяснил разведчик.

Он предположил, как может незаметно пройти мятеж против российского диктатора Владимира Путина. По словам Буданова, может появиться сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – "Король умер. Да здравствует король!".

Кирилл Буданов подтвердил, что военно-политические элиты России уже проговаривают кандидатуры преемника.

Там не одна кандидатура,

– объяснил глава разведки.

Однако имена называть он отказался.

Пригожин транслирует позицию тех, кто с ним связан

Кирилл Буданов прокомментировал недавнюю статью владельца вагнеровцев с советом для властей и общества заканчивать "специальную военную операцию".

По словам разведчика, это свидетельствует, что все идет не совсем хорошо для россиян.

Пригожин – один из новых лидеров, назовем это так. Понравится нам это или не понравится, но это факт. Он ретранслирует позицию многих людей, которые с ним связаны. Это достаточно влиятельные люди в российском руководстве. То, что ситуация плохая для России – мы с вами об этом говорили,

– объяснил Буданов.

Глава Главного управления разведки объяснил, что ситуация плохая для нас и для них тоже. По его словам, это не может длиться вечно, для россиян встал вопрос выживания.

"Ведь если начнут искать виновных, то виновных придется все же назначить. Поэтому гораздо легче сказать, что "все идет по плану", "мы победили", и дальше начать как-то иначе это все завершать", – рассказал Буданов.

Что сказал Буданов о завершении войны